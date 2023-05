Braida: “Fiorentina squadra con una forte identità. Amrabat? Può avere un profilo giusto per il Barcellona, ma…”

Il dirigente della Cremonese Ariedo Braida ha commentato la stagione della Fiorentina a tuttomercatoweb.com, in occasione della presentazione della XXI edizione del Memorial Niccolò Galli. Queste le sue parole: “Ho visto la sconfitta della Fiorentina, immeritata, contro il Basilea. Poi però i viola si sono rimessi sotto e sono riusciti a conquistare la finale di Conference League. Complimenti per le due finali raggiunte, possono stimolare anche la proprietà a fare cose sempre migliori”.

E ancora: “Vedo una forte identità nella Fiorentina, mister Italiano e la società sono stati bravi. Le cose stanno andando molto bene, complimenti ai dirigenti e a tutti i gigliati. Il campo lo dice. Molte volte un calciatore va messo alla prova, ma non sempre questo ci riesce. Amrabat è un giocatore che è cresciuto, ha fatto cose molto buone e potrebbe avere un profilo per una realtà come il Barcellona, anche se loro sono molto complicati e difficili”