Braida: “Napoli favorito per lo Scudetto insieme a Juventus e Atalanta. Vlahovic? Lui e Osimhen i migliori attaccanti della Serie A”

Il direttore sportivo della Cremonese ed ex Milan Ariedo Braida ha parlato a 1 Station Radio dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: “Ha un fisico incredibile, fa reparto da solo. In giro ci sono pochi attaccanti così, insieme ad Osimhen è il migliore in Serie A. I top club esteri lo cercheranno, soprattutto in Premier League”.

E poi sul Napoli, prossima avversaria della Fiorentina, ha aggiunto: “Il Napoli sta facendo cose importanti. Gli azzurri hanno Osimhen, tra i primi cinque attaccanti d’Europa. Quest’anno fa sempre gol e questo è il segreto per vincere il campionato, insieme alla componente difesa. All’ombra del Vesuvio c’è una bella alchimia, gli azzurri sono tra i favoriti per lo Scudetto insieme alle milanesi, all’Atalanta e alla Juventus“.