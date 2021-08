Brambati duro su una delle prossime avversarie della Fiorentina: “Genoa pieno zeppo di 2000, squadra impresentabile”

Uno dei prossimi avversari della Fiorentina, precisamente alla quarta giornata, è il Genoa di Davide Ballardini. Nel primo turno il Grifone ha subito ben quattro gol dall’Inter, segnandone zero in una partita in cui non è mai entrato in campo. A tal proposito si è espresso duramente l’ex giocatore Massimo Brambati, che ha così parlato a TMW Radio: “Su chi esalta l’Inter oggi dico che il Genoa è stato impresentabile, una squadra piena zeppa di 2000. Poi sicuramente ci sono anche i meriti dell’Inter, ma i rossoblù ci hanno messo del loro”.