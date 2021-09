Brambati: “Se Vlahovic non intende firmare è perché ha sotto qualche club con altro appeal

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio ha parlato così della situazione contrattuale di Dusan Vlahovic: “Logico che Batistuta e Rui Costa prendevano meno, erano altri tempi. Sta sbagliando nel dire certe cose. Se il giocatore non intende firmare è perché ha sotto qualche club con altro appeal. Se se ne è uscito così il presidente è perché voleva dire certe cose”.

Poi ha proseguito: “Il procuratore fa certi rimpalli quando ha qualcos’altro in mano. Comunque vedremo la volontà del giocatore, che con ogni probabilità non ne fa una questione di soldi. Per me Vlahovic è uno che 7-8 milioni in un’altra piazza può prenderli”.