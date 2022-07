Brancolini: “Mi sono sentito togliere qualcosa nell’ultimo anno a Firenze. Mi sono ritrovato ad allenarmi da solo”

Giornata di presentazione a Lecce del nuovo portiere, Federico Brancolini. L’estremo difensore è finito in Salento al termine del contratto che lo vedeva legato alla Fiorentina.

E proprio della sua esperienza in viola ha parlato lo stesso Brancolini: “L’ultimo anno che ho vissuto a Firenze non è stato semplice per me, perché mi sono ritrovato ad allenarmi da solo, mi sono sentito togliere qualcosa”.

Poi ha aggiunto: “Avevo offerte in questo mercato, ma quando ho sentito Corvino, non ho avuto dubbi e per me è bellissimo vestire questa maglia”.