Il selezionatore dell’Under 21 romena, Florin Bratu, ha una grande considerazione del giovane attaccante della Fiorentina, Louis Munteanu: “È stato con me nell’ultimo periodo, ma non gioca nel suo club, è con la squadra Primavera. Ha fatto la con la prima squadra, ma continua a non giocare”.

Bratu ha poi aggiunto: “Eppure, né io, né Mutu, né Pancu, né Ganea, nessuno tra noi ha le doti che ha lui. Gli ho detto che deve volere di più. Ha bisogno di ambizione e diventerà un grande”.