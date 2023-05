Brekalo: “Abbiamo un’opportunità storica giovedì e abbiamo la possibilità di vincere e andare in finale. Un altro palo? Non riesco a fare gol ma…”

L’uomo dei pali, così abbiamo definito Josip Brekalo, perché ne ha presi tre da quando è arrivato alla Fiorentina. Al di là di questo la sua prestazione contro l’Udinese è stata sicuramente positiva: “Era importante vincere questa partita per presentarsi nel migliore dei modi a Basilea. Un altro palo? Non riesco a fare gol. Sto aspettando questo momento, mi piacerebbe molto farlo in questo stadio davanti ai nostri tifosi, ma l’importante è che abbiamo vinto oggi”.

A proposito dell’impegno di giovedì il croato ha detto: “Tutti insieme possiamo fare grandi cose. Abbiamo un’opportunità storica per il club di andare in due finali. Abbiamo le capacità di vincere in Svizzera e giocare poi per la conquista della Conference”.