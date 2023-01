Brekalo, dopo il weekend arriverà l’accelerata decisiva

Per quanto riguarda il possibile arrivo a Firenze di Josip Brekalo, secondo La Nazione, l’ottimismo è stato confermato anche nella giornata di ieri e dopo il weekend di campionato si dovrebbe arrivare alle firme.

La Fiorentina ha scelto lui, fiutando economicamente l’affare. Al di là di una condizione fisica da ritrovare in fretta, l’esborso per portarlo via subito dal Wolfsburg sarà esiguo (poco più di un milione di euro) avendo il calciatore il contratto in scadenza a giugno.