Brekalo, è ancora troppo presto. Ma il croato ha in testa obiettivi ben precisi

Per il neo-acquisto della Fiorentina Josip Brekalo, è ancora troppo presto per figurare tra i convocati. Oltre alla questione tempistica (è arrivato a Firenze da poco più di 24 ore), ci sono anche le sue condizioni fisiche, ancora da recuperare. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, il croato ha già cominciato un percorso di recupero graduale.

Le date cerchiate di rosso sul calendario sono due: il 12 febbraio, giorno di Juventus-Fiorentina, e il 16, ovvero l’andata dell’impegno europeo contro lo Sporting Braga. Non è da escludere a priori, tuttavia, la sua presenza tra i convocati nel quarto di finale in Coppa Italia contro il Torino.