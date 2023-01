Brekalo e le riflessioni imposte alla Fiorentina dai tempi di recupero di Sottil. Cifre e perplessità dell’affare e il procuratore è un volto noto in casa viola

Josip Brekalo è un elemento che la Fiorentina sta seguendo da tempo e che in un primo momento era stato valutato per essere preso a parametro zero alla fine di questa stagione.

Purtroppo però restano lunghi i tempi di recupero di Riccardo Sottil e questo fatto ha imposto al club viola altre riflessioni. Da qui l’accelerazione arrivata nelle ultime ore per il giocatore che è attualmente di proprietà del Wolfsburg.

Pagando una cifra attorno ai 4 milioni di euro la Fiorentina può aggiudicarselo subito. Restano però delle perplessità sul fatto che il giocatore non disputi una gara ufficiale dallo scorso ottobre.

Come procuratore, l’attaccante esterno croato ha lo stesso che si occupa di Jonathan Ikone, quindi i rapporti con la Fiorentina sono buoni. Stando a quanto raccolto da Fiorentinanews.com, le parti sono già in contatto da diversi giorni, ma la società di Commisso non è la sola in corsa. C’è una cosa che però è certa: Brekalo o giocherà in Italia o in Spagna, difficilmente potrebbe prospettarsi ora un suo ritorno alla Dinamo Zagabria, la squadra nella quale si è formato e alla quale resta molto legato. (Ha collaborato Duccio Zambelli)