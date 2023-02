Brekalo e quel “no grazie” per la Fiorentina

Si sono cercati per oltre un anno. Rincorsi, sfiorati ma poi alla fine persi. Eppure, dopo un lungo inseguimento, Josip Brekalo e la Fiorentina hanno coronato il sogno di iniziare a vivere insieme il proprio percorso calcistico. Un punto d’arrivo per l’esterno, ormai da mesi in rotta con il Wolfsburg e con il chiodo fisso di tornare a giocare in Italia dopo la bella parentesi al Torino dello scorso campionato, una freccia in più per i viola che già nell’estate 2021 – la prima di Italiano in riva all’Arno – avevano fatto di tutto pur di portare a Firenze un giocatore che sembra proprio avere le caratteristiche migliori per esaltare il 4-3-3 del tecnico.

Il “no grazie” agli altri club interessati è stato dunque qualcosa di naturale. Persino quello (doloroso) rifilato alla Dinamo Zagabria, la società nella quale il croato ha mosso i primi passi e che gli aveva promesso un ruolo da protagonista con vista sulla Champions nella prossima stagione.