Brekalo e una soluzione ideale… ma non da sostituto di Gonzalez

Si parla tanto di Josip Brekalo tra i candidati a prendere il posto di Gonzalez, qualora l’argentino venisse ceduto al Leicester nel corso di gennaio. Il croato è tornato al Wolfsburg dopo l’ottima annata al Torino, con cui segnò 7 reti in campionato (2 alla Fiorentina nel 4-0 del gennaio scorso) e avendo il contratto in scadenza tra 6 mesi rappresenta un’occasione ghiotta e a costi esigui. Alla Fiorentina di oggi potrebbe far comodo già allo stato attuale delle cose, visto che il rientro di Sottil resta incerto. Un calciatore che conosce già la Serie A e che costa poco: l’ideale… per affiancare l’argentino però, possibilmente non per sostituirlo.