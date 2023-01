Brekalo-Fiorentina: come cambiano gli scenari sul mercato. Un’operazione improvvisamente riaperta. La situazione

Appena due giorni fa il procuratore di Josip Brekalo, Andy Bara, contattato in esclusiva da Fiorentinanews.com ha raccontato di come la trattativa per portare il classe ’98 croato in riva all’Arno fosse ormai un qualcosa di remoto e temporalmente lontano, affermando che il giocatore non si sarebbe mosso verso Firenze.

Le carte in tavola però sono cambiate adesso, poiché la Fiorentina ha scelto di tornare con veemenza sul giocatore, che non ha ancora trovato collocazione e potendo chiudere un’operazione favorevole. Le parti si sono riavvicinate nelle ultime ore, complice la volontà viola di trovare nuova linfa in un reparto offensivo che non riesce a pungere e visti gli infortuni di Sottil e Cabral.

Brekalo si avvicina perciò alla Fiorentina, che potrebbe chiudere nelle prossime ore l’operazione, mettendo a segno il secondo affare in entrata della sessione invernale di calciomercato.