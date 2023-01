Brekalo: “Firenze e la Fiorentina sono la miglior scelta per me. Il mio ruolo…”

Dopo l’ufficialità del suo trasferimento alla Fiorentina, Josip Brekalo ha parlato ai canali ufficiali del club. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Sono molto contento di essere arrivato qui a Firenze in un grande club come la Fiorentina. Per me è un grande sogno. Perchè ho scelto Firenze? Perché so che Firenze e la Fiorentina sono un’unica famiglia. La città è bellissima e tutti tifano per la squadra, questa è una cosa che mi è piaciuto molto. Anche dal punto di vista sportivo so che la Fiorentina potesse essere la scelta migliore per me”.

Ha poi parlato del suo ruolo: “Sono convinto che il modulo con cui la squadra gioca e la filosofia del mister possano essere il massimo per me. Io ho sempre giocato in un 4-3-3, per questo credo sia perfetto. Il ruolo in cui mi trovo più a mio agio è l’ala sinistra”.