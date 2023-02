Brekalo, Italiano e una richiesta ben precisa

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, non è solo il ritorno in campo il pensiero dominante che ha in testa Brekalo, visto che il suo punto di forza – oltre a correre come un treno sulla fascia – è sempre stato quello di trovare con costanza la via del gol.

Merce rara per un esterno offensivo e aspetto che, più di ogni altro, ha spinto Italiano a giocarsi le sue fiches sul croato a gennaio: nelle ultime due annate vissute da protagonista (la scorsa a Torino e quella precedente in Bundesliga), il classe ’98 ha collezionato un totale di 15 centri. Logico, dunque, che l’obiettivo del neoarrivato sia quello di rispolverare pronti-via la specialità della casa: “Il mister mi ha detto subito che devo fare reti e assist” ha scherzato Brekalo: “Mi sta bene: è ciò che conta di più per noi attaccanti”.