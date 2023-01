Brekalo lasciato fuori anche dai convocati da Kovac: il croato neanche in panchina nel match del Wolfsburg

Dovrebbe essere solo questione di ore per l’arrivo di Josip Brekalo alla Fiorentina: il suo rapporto con il Wolfsburg è arrivato ormai al capolinea e a testimonianza di questo anche le scelte del tecnico Kovac, che non l’ha neanche convocato per la sfida di campionato con il Friburgo. La squadra della Volkswagen sta vincendo per 3-0 e il croato non figura neanche tra i calciatori in panchina. Un destino che l’aveva riguardato anche nell’ultima gara del 2022 a metà novembre, mentre l’ultimo minutaggio in gare ufficiali risale allo scorso 29 ottobre.