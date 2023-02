Brekalo occasione mancata. Uno stop fisico lo costringe subito a rincorrere

Prima che arrivasse la notizia della mancata convocazione di Josip Brekalo, erano in molti a vedere questa trasferta come la possibilità concreta per il suo esordio da titolare con la Fiorentina.

Niente da fare, siamo piuttosto davanti ad un’occasione mancata e ad uno stop per problemi fisici che lo costringe a rincorrere ulteriormente.

“Josip non è con noi qui in Portogallo per un leggero risentimento, ma presto sarà a posto” Italiano ovviamente non ha nascosto il problema del giocatore. La questione però è un’altra: Brekalo era già in ritardo di condizione per aver giocato pochissimo con la maglia del Wolfsburg in questa stagione. Così è come se tutto quello che aveva guadagnato dal suo arrivo a Firenze, venisse azzerato o quasi.

Quanto ci sarà da aspettare per vederlo al massimo della condizione?