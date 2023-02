Brekalo: “Orgoglioso di aver già esordito: alla Fiorentina voglio fare grandi cose. Per la squadra che abbiamo, possiamo vincere contro tutti”

Il calciatore della Fiorentina Josip Brekalo è intervenuto sul canale ufficiale TikTok del club: “Mi sto trovando bene, ad impatto. Firenze è indubbiamente la città italiana più bella e il modo di giocare di Italiano si avvicina molto a quelli dove mi sono ambientato in passato: è offensivo e propositivo. Posso adattarmi piuttosto rapidamente”.

Sulla condizione fisica: “Sto meglio; nonostante sia stato fuori dal campo per circa tre mesi, mi sono sempre tenuto in allenamento. E in ogni caso sono molto orgoglioso di aver esordito nonostante il risultato: voglio fare grandi cose a Firenze. Con chi ho legato? Mandragora è un ex compagno, quindi è facile trovarsi bene, ma anche Jovic, Milenkovic e Terzic“.

Sulla prossima sfida, contro la Juventus: “A mio parere, per la squadra che abbiamo, possiamo vincere contro tutti. Commisso? Bello vedere la sua vicinanza, a dimostrazione del fatto che la Fiorentina è una grande famiglia”.