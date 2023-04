Brekalo: “Peccato per quel pallone sul palo, poteva essere il mio momento top a Firenze. Abbiamo una rosa forte, non solo nei titolari”

Le parole di Josip Brekalo anche al media ufficiale viola:

“Un peccato perché potevamo fare la storia, con la decima vittoria consecutiva, questa era la nostra motivazione principale. Abbiamo fatto una grande secondo tempo, dovevamo fare un gol e vincere la partita. Sappiamo che avremmo potuto vincerla, dobbiamo vincere tutte le partite in casa, abbiamo tante partite ora e mi aspetto che possiamo continuare così. Il mio ingresso? Peccato che la palla non sia entrata, poteva essere il momento più bello da quando sono arrivato. La Conference? In Europa abbiamo una grande opportunità, di arrivare in finale o semifinale almeno. Siamo una grande squadra, non abbiamo solo 11 giocatori e possiamo giocarcela in tutte le competizioni”.