Brekalo: “Potevamo fare la storia, non ci soddisfa questo punto ma la strada è giusta. Voglio aiutare di più la squadra”

A Dazn il commento di Josip Brekalo, dopo il pari con lo Spezia:

“Un grande peccato perché avevamo una grande occasione per fare la storia della Fiorentina vincendo 10 partite consecutive. Per questo non siamo felici del punto di oggi, abbiamo fatto una buona partita, regalato un gol e controllato la partita per il 90% del tempo. La strada è questa, abbiamo tre competizioni e siamo una grande squadra, composta da 20 giocatori al top.

Come sto? Non sono felice per l’occasione del palo ma voglio giocare e aiutare la squadra, so che possiamo fare grandi cose, abbiamo grandi possibilità in questa stagione nelle coppe. Cosa mi ha detto Italiano? “Vai Josip, oggi fai gol”, ci è mancato poco ma così è il calcio”.