Brekalo rassicura sulle proprie condizioni fisiche: ritorno tra i convocati già contro l’Empoli?

Come sappiamo Josip Brekalo è rimasto escluso dalla lista dei convocati per la trasferta di Braga. Il nuovo giocatore della Fiorentina aveva infatti accusato un risentimento muscolare che ha indotto Italiano a optare per la sua permanenza a Firenze, onde iniziare già il programma di recupero e anche per evitare rischi.

In tal senso emergono delle novità direttamente dall’allenamento odierno della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, il giocatore uscendo dal centro sportivo ha rassicurato i presenti sulle proprie condizioni fisiche e già domani potrebbe essere presente in gruppo per la rifinitura alla vigilia dell’Empoli. Da capire se Italiano inserirà di nuovo Brekalo nella lista dei convocati oppure aspetterà il ritorno di Conference League, ma intanto possiamo scongiurare il rischio di problemi fisici particolarmente seri.