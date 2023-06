Brekalo si rifà gli occhi in vista del ritorno in campo con la Fiorentina: “Josip dice addio alle lenti a contatto e questo è il sorriso!” FOTO

In attesa di tornare in campo con la Fiorentina, l’attaccante croato viola Josip Brekalo ha scelto di prendersi cura dei propri occhi. Il classe ’98 ha deciso infatti di sottoporsi alla correzione della vista tramite laser ed eliminare le lenti a contatto. Il calciatore viola ha effettuato un intervento in patria, presso la ‘Poliklinika Vukas‘ di Zagabria.

Questo il comunicato della pagina Instagram dello studio: “Il giovane calciatore croato di successo Josip Brekalo, dopo aver indossato per molti anni le lenti a contatto, ha deciso di eliminare le diottrie utilizzando il metodo SMILE di correzione della vista laser e di affidarsi alle mani esperte del nostro Dr. Miličić!”

“Dopo 15 minuti dall’intervento, senza dolori e fastidi e con un recupero veloce da record, il nostro Josip è pronto per nuove vittorie sul campo perché i suoi occhi meritano solo il meglio, e questo è il SORRISO!”