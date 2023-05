Brekalo: “Siamo capaci di vincere in Svizzera, abbiamo perso solo il primo tempo. Ho avuto un’opportunità importante per dare mano alla squadra”

Un ottimo primo tempo. E’ stato quello che ha giocato contro l’Udinese, l’esterno della Fiorentina, Josip Brekalo, il quale ha detto a DAZN: “Sapevo che per me quella di oggi (ieri ndr) era un’opportunità importante, anche per dare mano alla squadra. Giochiamo ogni tre giorni e c’è bisogno dell’aiuto di tutti”.

Nel secondo tempo è successo che Gonzalez abbia deciso di tirare in porta, ignorando la presenza dello stesso Brekalo: “Succede che in qualche situazione non vedi il tuo compagno e non gli fai il passaggio. Quello che è importante è che tu dia il massimo per la tua squadra e che tu pensi a migliorare ogni volta”.

Sulla partita di giovedì contro il Basilea: “Noi abbiamo parlato dopo la semifinale d’andata. Quello era solamente il primo tempo, siamo capaci di vincere in Svizzera. Intanto è stato importante vincere per presentarci con più fiducia nella gara di ritorno”.