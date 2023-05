Brekalo: “Siamo stati più forti del Basilea. Stagione straordinaria per la Fiorentina, adesso vogliamo chiudere con almeno un trofeo, magari due”

Il calciatore della Fiorentina Josip Brekalo, al termine della partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale UEFA: “Siamo veramente felici, soprattutto per quello che era successo nella gara di andata e siamo riusciti a rimontare. Sappiamo di aver dato tutto per vincere, ha funzionato. Questa è una stagione straordinaria per il club, siamo alla nostra seconda finale. Adesso vogliamo chiudere almeno con un titolo, magari due”.

Sulla partita: “Anche il Basilea ha giocato veramente bene, hanno fatto quello che dovevano fare. Ma questo è il calcio, a volte dipende da chi ha più voglia e la fortuna ti assiste. Abbiamo dato il 100% come i nostri avversari, ma alla fine abbiamo avuto un pizzico in più di qualità e forse, alla fine, siamo stati più forti”.