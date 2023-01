Brekalo vuole l’Italia, ma solo a titolo definitivo. Cabral tra infortunio e Cremonese, Fiorentina pronta a guardare altrove

Sembrava essere vicinissimo al Monza, poi ha voluto prendere tempo e ogni destinazione per il futuro è ancora aperta per Brekalo. L’esterno ex Torino è seguito anche dalla Fiorentina, ma l’agente del giocatore ha messo le cose in chiaro: la volontà è quella di lasciare il Wolfsburg a titolo definitivo. Niente prestiti dunque per il croato, che comunque vuole tornare in Italia.

Con lo stop di Cabral, poi, non è da escludere che la Fiorentina guardi anche verso una punta. Beto pista difficile, mentre Belotti si può fare. Intano proprio il centravanti brasiliano viola, attualmente ai box, ha ricevuto una buona proposta dalla Cremonese. In vista una mini rivoluzione inaspettata per il reparto offensivo?