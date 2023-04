Bressan: “Firenze merita un trofeo e la Fiorentina arriva a Cremona dopo un marzo eccezionale. Sottil? Molto forte nel creare la superiorità numerica”

L’ex Viola Mauro Bressan ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina nel giorno della semifinale di Coppa Italia e utilizzando belle parole per Riccardo Sottil:

“Spero tanto che questa sia la volta buona per alzare un trofeo. La città se lo merita. Nel doppio turno la Fiorentina può stare un po’ più tranquilla e ci arriva dopo un marzo eccezionale. Italiano ha sempre avuto chiaro in mente il suo archetipo di calcio. Nell’ultimo periodo ha iniziato a recuperare alcuni giocatori, come Castrovilli“.

E su Sottil: “E’ uno di quei giocatori che cambiano le partite. Le gare si vincono creando superiorità numerica e in questo ci sa fare. E‘ stato sfortunato e rientrare non mai è semplice. La concorrenza c’è in tutti i ruoli, ma Italiano sa inserire i calciatori più in forma“.