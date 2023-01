Bressan: “Ikonè non ha mai fatto una giocata come quella di Nico Gonzalez ieri. Ecco perché Bonaventura in regia è un’ottima idea”

L’ex giocatore della Fiorentina Mauro Bressan è intervenuto a Radio Toscana per parlare delle ultime vicende di casa viola, a partire dal mercato: “Brekalo è un ottimo acquisto, un giocatore di qualità che sicuramente potrà dare una mano. Lo vedo più come trequartista al posto di Barak, ma è anche vero che ama partire largo per poi accentrarsi e calciare. La Fiorentina nel suo ruolo ha tanti giocatori, il problema è a parte Nico Gonzalez nessuno riesce a saltare l’uomo. Prendiamo ad esempio Ikonè, che una giocata come quella dell’argentino ieri sera non l’ha mai fatta se non contro l’Inter”.

E poi ha aggiunto: “Bonaventura in cabina di regia può essere una buona idea, infatti ieri il centrocampo della Fiorentina è andato molto bene. Ricordiamoci che Jack comincia ad avere i suoi anni, e giocare in quella posizione potrebbe aiutarlo a mantenersi lucido più a lungo nonché a sfoggiare la sua qualità e la sua sapienza tattica. Per la partita di mercoledì sono sicuro che Italiano avrà preparato le contromisure nei confronti del Torino. La Coppa Italia, così come la Conference, è troppo importante e la bella prestazione di ieri sarà sicuramente servita per arrivarci con maggiore entusiasmo e fiducia”.