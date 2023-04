Bressan: “Impressionato dalla crescita di Cabral. Deve confermarsi in viola, ma serve un centravanti con il quale si possa alternare”

A footballnews24 ha parlato l’ex viola Mauro Bressan, intervenendo sul rendimento e il percorso di Arthur Cabral con la maglia della Fiorentina. Queste le sue parole: “Il brasiliano mi ha impressionato perché nella prima parte della stagione lo vedevo fuori forma e poco connesso con le situazioni di gioco. Non era mai al posto giusto nel momento giusto per sfruttare i cross, era avulso dalla manovra.

Ultimamente è cresciuto molto fisicamente, riesce a fare reparto, a venire incontro e giocare con i compagni e ad essere decisivo sottorete. L’attaccante deve fare gol e adesso in area lui si rende sempre pericoloso cosa che invece non era mai stato all’inizio della stagione. Sono solo due mesi che sta facendo bene, deve confermarsi per essere un giocatore importante per la Viola del futuro. Aldilà di tutto lui lo terrei e prenderei anche un altro centravanti, con il quale possa fare una staffetta”