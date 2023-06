Bressan: “La Fiorentina cerca un calciatore che incida più di Ikone. Beto o Nzola più adatti per Italiano rispetto a Dia, ecco perché”

L’ex centrocampista viola Mauro Bressan a Tuttomercatoweb.com ha parlato del centrocampo della Fiorentina per poi spostarsi anche sull’attacco.

Ecco le sue considerazioni: “La stagione di Amrabat è sotto gli occhi di tutti. È stato fondamentale per la Fiorentina. Il suo contributo in fase di aggressività soprattutto è stato molto importante. Ha avuto un momento di crisi quando durante il mercato di gennaio sembrava che potesse andare via, poi tutto è rientrato. Ora è sul mercato ma Commisso lo cederà solo se arriveranno un’offerta adeguata alla richiesta: credo che partirà. Arriverà un giocatore al suo posto; Italiano ha trovato la quadra con due centrocampisti più uno schierato da vertice alto. Dipenderà molto da chi arriverà a Firenze, se uno più geometrico come Lopez oppure uno più fisico come Hjulmand. Non è da escludere un ritorno al 4-3-3 in caso di necessità”.

“Mandragora col centrocampo a due è spesso stato il compagno di Amrabat. L’ex Torino ha dato equilibrio a centrocampo ma ha saputo anche inserirsi e far assist. Ha dimostrato il suo valore sul campo e di saper ricoprire i bene i compiti richiesti dall’allenatore viola. È un calciatore intelligente e sa dettare i tempi”.

E ancora: “Ikone? Vedendo le idee che saltano fuori, Orsolini e Berardi, fino a Zaniolo, giocatori che agiscono dal lato di Ikone, ci può essere un pensiero alla cessione del ragazzo. Ikone ha avuto tante occasioni da Italiano e solo a sprazzi ha fatto bene. Credevo potesse essere più prolifico. Talvolta crea superiorità numerica ma poi non incide né sul piano dell’assist o del gol. Questo sul giudizio globale del ruolo è importante. Credo che l’allenatore viola e la dirigenza qualche domanda sul giocatore se la siano fatta”.

Infine: “Jovic o Cabral? Fossi la Fiorentina mi priverei di uno solo dei due. Per come gioca Italiano credo che le caratteristiche di Dia siano un po’ diverse da quelle che cerca il mister viola. Nzola e Beto penso siano più adatti. Serve un centravanti che sappia giocare con la squadra ma anche occupare bene l’area di rigore. Il gioco della Fiorentina si sviluppa molto sulle fasce con terzini ed ali, serve un calciatore che abbia senso del gol e sappia partecipare alla manovra”.