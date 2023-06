Bressan: “Le due finali perse sono un punto di partenza. Italiano vuole regalare un successo a Firenze”

Questo pomeriggio l’ex centrocampista della Fiorentina Mauro Bressan, ai margini della partita Operazione Nostalgia, ha analizzato la stagione appena conclusa dalla squadra di Vincenzo Italiano. Queste le sue dichiarazioni a Radio Sportiva:

“La Fiorentina, nonostante le due finali perse, ha fatto comunque una grande stagione, anche se è veramente brutto fermarsi ad un passo dal traguardo finale. Questo finale di stagione deve essere un punto di partenza per il futuro, il lavoro fatto da Vincenzo Italiano in questi due anni è stato importante: è riuscito a dare un’identità alla squadra, ha raggiunto ottimi traguardi e credo che il prossimo anno lui stesso voglia arrivare in Europa dal campionato e puntare ad un successo che la città di Firenze si merita”.

Ha poi concluso parlando del tecnico: “La sua conferma credo sia la scelta migliore. Italiano ha cambiato totalmente la Fiorentina vista con i tecnici precedenti, a partire dal sistema di gioco. Ha travato grandi soddisfazioni, un gran gioco e adesso credo che serva fare quel passo in più, sia in campionato che nelle coppe, per meritare i risultati vista la grande mole di lavoro e dedizione di squadra e staff”.