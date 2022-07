Bressan: “Luis Alberto alzerebbe l’asticella, ma è sempre il gruppo che fa la differenza. Portieri? Ci vuole un titolare fisso”

L’ex giocatore della Fiorentina Mauro Bressan ha parlato così a Radio Toscana: “La Fiorentina sta facendo passi in avanti, sia a livello dirigenziale che come squadra. E’ parte di un percorso per tornare tra le grandi del calcio italiano. La Conference League dovrà essere un’opportunità per rafforzare l’immagine dei viola e per attirare altri calciatori, come Jovic, dal respiro europeo. A proposito del serbo, ha sofferto il peso della maglia del Real Madrid ma quello della Fiorentina è un progetto secondo me adatto a lui”.

E poi ha aggiunto: “Luis Alberto? Un calciatore del calibro dello spagnolo alzerebbe chiaramente l’asticella, ma alla fine è il gruppo che fa la differenza. C’è poi la questione Milenkovic da risolvere per capire che Fiorentina si presenterà ai nastri di partenza. La concorrenza in porta tra Gollini e Terracciano? Secondo me è giusto che ci sia un titolare, e un secondo che sia consapevole del suo ruolo. Vero è che Italiano ama avere concorrenza nei reparti, vedremo come gestirà la situazione”.