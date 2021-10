Mauro Bressan, doppio ex di Fiorentina e Venezia, ha parlato così a Radio Bruno in preparazione all’incontro di lunedì: “Si vede che Italiano è entrato nella testa dei giocatori. La sua mentalità è eccellente e sta dando grossi risultati: può anche perdere ma sul campo è bello veder giocare la sua squadra. Cerca di imporre il gioco, mettendo i calciatori a proprio agio. La sua squadra non va mai in campo per subire. Il Venezia d’altro canto, non è un avversario cuscinetto. Zanetti ha plasmato il suo gruppo trovando la quadra. Sbancare il Penzo non sarà facile”.

Sull’addio di Antognoni alla Fiorentina, Bressan ha aggiunto: “Non mi è piaciuto come è avvenuto il distacco, ma la decisione presa dalla società è più che legittima, ci mancherebbe. Non mi hanno entusiasmato certe polemiche inutili. Sarebbe bastato un breve confronto tra Commisso e Antognoni per risolvere nel miglior modo possibile la questione”.