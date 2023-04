Bressan: “Quest’anno Firenze si merita una coppa. Cabral? All’inizio ero fra gli scettici”

L’ex viola Mauro Bressan è intervenuto a Radio Sportiva per parlare dell’andamento della Fiorentina di Italiano ultimamente. Sentite cosa ha detto:

“Spero che finalmente possa arrivare un trofeo a Firenze, la città se lo merita. Sia in Coppa Italia che in Conference la Fiorentina può dire la sua”.

Poi su Cabral: “Devo ammettere che anche io ero molto scettico all’inizio: tante volte lo vedevo fuori tempo, ma ora sta bene anche fisicamente. È entrato in fiducia, gli riescono cose che prima non faceva. La Fiorentina gioca bene e lui è determinante per concretizzare il gioco, la squadra aveva bisogno di lui e dei suoi gol“.