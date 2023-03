Bressan: “Sorteggio benevolo per la Fiorentina: nessun problema se giocherà come sa fare. Italiano se la giocherà su tutti e tre i fronti”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Mauro Bressan è intervenuto a Radio Toscana per commentare la situazione in casa viola e il sorteggio dei quarti di finale di Conference League: “Secondo me era importante evitare il West Ham a prescindere. Le altre squadre sono tutte abbordabili. Sorteggio benevolo, se la Fiorentina gioca come sa fare non ci saranno troppi problemi. Uno stimolo deve essere il tifo in Polonia, che è bello tosto, ma la speranza è totalmente positiva”.

E aggiunge: “Difficile che una squadra scelga un obiettivo rispetto a un altro. Italiano ha recuperato praticamente tutti e la Fiorentina può puntare su diversi titolari: così il triplice impegno si affronta meglio. Il mister se la giocherà su tutti e tre i fronti“.

Su Castrovilli: “Italiano sa bene come recuperarlo, anche se mi sarei aspettato qualche minutino in più. Il 10 ha caratteristiche diverse da tutti gli altri in rosa. Sono convinto che sarà un’arma importante della Fiorentina del futuro, ma già ieri è andata molto bene. Su di lui ci punterei. Cabral? Nel futuro in lungo periodo, non me lo aspetto come attaccante titolare della Fiorentina, però sicuramente è utile e non da buttare via“.