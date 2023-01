Brividi per la Lazio su Immobile: “Speriamo si sia fermato in tempo”. E tra due settimane c’è la Fiorentina…

Ha vinto sul campo ma rischia di perdere ancora il suo bomber Ciro Immobile la Lazio. L’attaccante è uscito al quarto d’ora del primo tempo, vittima di un problema muscolare che il dottore biancoceleste Fabio Rodia ha spiegato così: “Si è allungato per stoppare il pallone e ha avuto una distrazione del flessore. Si è fermato subito e speriamo quindi che le conseguenze non siano gravi, ma servono 48/72 ore per capire bene le sue condizioni. Ci auguriamo che il trauma distrattivo sia limitato”.

Tra un paio di settimane avversario della Lazio sarà la Fiorentina all’Olimpico, tutta da capire la disponibilità di Immobile.