Brovarone: “Castrovilli tecnicamente mi fa impazzire, ma è un giocatore umorale e questo lo limiterà”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone è tornato a parlare a Radio Bruno Toscana, dicendo la sua sul centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli: “Per me Castrovilli ha dei problemi di personalità. Non vuol dire che non ce l’ha, semplicemente la sua personalità secondo me non è all’altezza. E’ un peccato perché tecnicamente mi fa impazzire, ma non ha l’approccio giusto. E’ un giocatore umorale e lo sarà sempre, e questo gli impedirà di andare oltre un certo livello”.