Brovarone: “C’è un allenatore che piace tantissimo alla Fiorentina ed è Liverani. Al 95% sarà lui il post Iachini…”

Una possibile rivelazione sul futuro a breve termine della panchina della Fiorentina arriva da Bernardo Brovarone: “Io penso che la Fiorentina e Iachini si siano avvicinati, hanno fatto benissimo a prenderlo ma credo che lui sia al corrente di tutto, non può non sapere da solo che un progetto come quello di Commisso vedrà a giugno un allenatore accattivante – ha detto a Radio Bruno – Per me il futuro non dipenderà nemmeno dai risultati, la Fiorentina ha un allenatore nella testa, piace tantissimo, è impegnato in questo momento in faccende proprie ma è quello che al 95% allenerà la squadra viola ed è Fabio Liverani. E’ un ragazzo straordinario, come tecnico ha fatto un lavoro eccelso a Lecce, ero super convinto che sarebbe andato alla Lazio in caso di addio di Inzaghi. Ha una piccolissima clausola rescissoria per cui problema non c’è. Lui e De Zerbi non li vedo acerbi, sono pronti, non devono dimostrare più altro”.