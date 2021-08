Brovarone: “Fiorentina e Atalanta hanno raggiunto un accordo economico per Amrabat. I rapporti tesi tra le due società non influiranno sulla trattativa”

A Radio Bruno Toscana l’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat: “Sul giocatore c’è l’interesse solo dell’Atalanta, non del Napoli. I rapporti tra Fiorentina e Atalanta sono tesi, c’è una rottura totale, per cui si affideranno a qualcuno per condurre la trattativa. So che le parti hanno raggiunto un punto di incontro a livello economico, ma ci sono ancora dei problemi. Il fatto che non corra buon sangue tra le società non significa nulla, perché l’accordo economico c’è e basta inviare dei documenti per chiudere la trattativa. La Fiorentina ha dato la sua disponibilità a farlo, e questo già significa molto”.