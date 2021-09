Brovarone: “I predecessori di Italiano non erano gli ultimi arrivati, ma lui ha fatto qualcosa in più. Domani per l’Inter non sarà una partita facile”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno Toscana degli ultimi temi di casa Fiorentina: “Giocare con l’Inter in un momento come questo dà un’adrenalina fortissima, qualcuno ha paura di esporsi perché non riesce a credere a ciò che sta succedendo. La Fiorentina deve giocare spensierata ma anche consapevole del fatto che per i nerazzurri non sarà una partita facile. Contro il Genoa mi ha sorpreso l’accelerazione del secondo tempo, nonostante avessi giocato il primo su un campo pesantissimo per via della pioggia”.

E poi ha aggiunto: “Commisso al suo arrivo ha trovato una situazione scottante, con Montella che aveva ancora un contratto nonostante i pessimi risultati. Iachini ha provato a ristabilire un po’ gli equilibri, Prandelli invece ha trovato un disastro ma credo Italiano da lui avrebbe qualcosa da imparare. Questo per dire che alla fine i predecessori dell’ex Spezia non erano gli ultimi arrivati. La sua bravura è stata quella di prendere in mano la squadra e far sentire tutti coinvolti fin da subito, risvegliando il gruppo”.