Brovarone: “Italiano è una vittoria di Pradè, ma non dimentichiamo i suoi errori. Milik? Mi tengo tutta la vita Cabral”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno Toscana di alcune vicende di casa Fiorentina: “Italiano mi piace come allenatore, lo reputo un’altra vittoria di Pradè e non dico che la società abbia sbagliato ad affidarsi a lui. Probabilmente con profili come Sarri o Spalletti si eviterebbe di cadere sempre negli stessi errori, ma semplicemente perché hanno già tanta esperienza a certi livelli. A Italiano avrei allungato il contratto di altri due anni, per crescere a braccetto con lui. Trovo onorevole la sua scelta, ma non bisogna dimenticare che le difficoltà di inizio anno erano dovute al suo incaponirsi portando la squadra a proporre un gioco frustrante”.

E poi sul mercato ha aggiunto: “Faccio tre nomi che consentirebbero un salto di qualità: Carnesecchi, Cambiaghi e Icardi. Sono giocatori che costano un po’, ma con idee chiare e tempismi possono alzare il livello della rosa. Milik? E’ aggredibile, ma ha avuto tanti problemi fisici. A lui preferisco tutta la vita Cabral, che secondo me sarebbe perfetto se giocasse insieme a Jovic. Sono due giocatori straordinariamente complementari”.