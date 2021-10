Brovarone: “Nico Gonzalez deve giocare a destra, se Italiano non lo capisce mi delude. Vlahovic? Scontato che pagasse le dichiarazioni di Commisso”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato della Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “In un percorso di crescita gli scricchiolii ci stanno, detto questo la difesa è troppo discontinua. Anche a livello di singoli, Milenkovic e Quarta alternano capolavori a errori clamorosi. I viola hanno pagato la paura di prendere gol, che era palpabile. Italiano sta lavorando su questo e comunque credo che si debba essere solo felici di come stia andando la Fiorentina“.

E poi ha aggiunto: “Callejon? Non lo voglio bocciare, ma dico che su di lui andrebbero fatte delle valutazioni. Lo adoro come giocatore, ma su quella fascia voglio vedere più corsa ed esplosività. Nico Gonzalez? Italiano lo vede a sinistra, secondo me invece dovrebbe giocare a piede invertito. Se il mister non lo capisce, mi delude. Vlahovic? Come era scontato, ha accusato le parole di Commisso in settimana”.