Brovarone: “Non capisco i tifosi che criticano, servirebbe più serenità. Napoli? Non dobbiamo avere paura di vincere”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento della Fiorentina: “Sono convinto che questa squadra abbia le caratteristiche per il 4-2-3-1, con Amrabat e Torreira davanti alla difesa. In questo modo anche Vlahovic sarebbe più sostenuto. Al tempo stesso vorrei vedere un reparto difensivo più solido. Una cosa che mi piace molto sono gli abbracci belli, veri e sentiti dei giocatori viola tra di loro. Significa che si vogliono bene e che sono uniti”.

E poi ha aggiunto: “Ieri ho sentito dei messaggi di critica a Italiano e alla squadra, e sinceramente non li sopporto. Perché bisogna criticare anche dopo una vittoria? I tifosi viola dovrebbero godersela un po’ di più e stare più sereni. Napoli? Non mi piace l’approccio del “comunque vada sarà un successo”. Guardate Mancini, non ha paura di niente e ha una mentalità vincente che infatti ha fruttato la vittoria dell’Europeo. Ci sono giocatori molto forti, ma bisogna capire che è il gruppo a fare la differenza. Non bisogna avere paura di vincere, di fare un salto troppo grande, e secondo me con l’Inter questa cosa un po’ si è avvertita”.