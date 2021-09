Brovarone: “Se l’anno scorso la squadra non girava la colpa non era dei dirigenti. Amrabat? Ecco perché era stato messo sul mercato”

Bernardo Brovarone, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato di alcuni temi legati alla Fiorentina: “Amrabat? E’ indietro rispetto agli altri centrocampisti, che sono comunque tanti: per questo era stato dato il via libera alla sua cessione, poi non avvenuta. Solo oggi si capisce perché la squadra dell’anno scorso non funzionava: la colpa non era dei dirigenti”.

E poi ha aggiunto: “Mi aspetto una conferma dalla squadra nelle prossime due partite contro Atalanta e Genoa, in particolare da Nico Gonzalez: mi ha impressionato, è un gran calciatore perché in campo rincorre tutti e ci mette tanta grinta. Comunque il tecnico fa tanto in una squadra: Montella era indolente, Prandelli aveva carattere ma non era stato messe nelle giuste condizioni”.