Brovarone: “Vertonghen è il giocatore perfetto per la Fiorentina, ma è difficile che accetti Firenze. Iachini e Florenzi…”

Bernardo Brovarone, intermediario di mercato e tifoso della Fiorentina, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Torreira? Penso che Pulgar sarà una delle due-tre sorprese vero del prossimo campionato. Sarei per dargli un’opportunità vera, dopo una buona parte iniziale ha fatto un campionato davvero mediocre. Per me lui sarà uno dei protagonisti. Torreira è un giocatore completamente diverso, ma se la Fiorentina puntasse su un allenatore con idee calcistiche diverse l’uruguayano può essere sicuramente un titolarissimo. Panchina? Dopo l’esonero di Montella serviva un tecnico come Iachini, anche se sotto il punto di vista tecnico in parte mi ha deluso. E’ successo tante volte che le società si sono servite di un allenatore per un breve periodo e poi hanno deciso di confermarlo perché si erano affezionate, ma nella stagione successive il rapporto si era interrotto prima di Natale. Florenzi? Mi risulta che lui abbia dato la disponibilità per rimanere a Valencia. E’ un giocatore duttile, un moto perpetuo: a me non è mai piaciuto in un contesto di squadra veramente importante, ma alla Fiorentina in questo momento ci starebbe bene. Vertonghen è il giocatore perfetto per la Fiorentina, ma a parametro zero ha molte possibilità e vedo difficile che possa accettare di venire a Firenze. In Italia ci sarebbero prima società come il Napoli, tanto per dirne una”.

