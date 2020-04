Brovarone: “Voglio una bomba davanti, ci posso rimettere anche Vlahovic e Cutrone. Serve ordine: cosa che Corvino non ha mai fatto”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone è intervenuto a Radio Bruno parlando del futuro della Fiorentina sul mercato: “Con l’annullamento del Fair Play Finanziario questo è l’anno nel quale un proprietario solido ha delle opportunità. Si può dare uno strappo importante. Questa squadra se gli metti dentro tre giocatori è fatta: un centrocampista in primis. Sei pronto a spendere 30/40 milioni per un centravanti? Le operazioni vanno studiate. Davanti i giocatori ci sono, devi fare ordine. Ci rimetto anche Vlahovic e Cutrone. Voglio una bomba davanti, come una squadra vera. Nel calcio si vince facendo gol, non si fa più”.

E poi ha aggiunto: “Chiesa, Vlahovic, Milenkovic. Questi sono assegni circolari. Puoi vendere Lafont, ora son soldi veri. Corvino non ha mai fatto questo. Mettere ordine a tutto. Ora hai la forza economica, giocatori da far uscire e un direttore sportivo bravo.