Bruni: “Brekalo e Castrovilli devono giocare per recuperare la condizione, ma in certe partite Italiano vuole andare sul sicuro”

Il doppio ex di Verona-Fiorentina Luciano Bruni ha parlato a Radio Toscana a poche ora dall’inizio della partita: “Rischi ce ne sono per entrambe le squadre. Gli scaligeri navigano in brutte acque ma stanno attraversando un buon momento di forma, in casa viola invece c’è entusiasmo per il passaggio del turno in coppa ma bisogna trasformare questo entusiasmo in motivazione e non in appagamento. Italiano deve stare attento all’atteggiamento del Verona, sempre molto aggressivo; è una squadra che si affida poco ai singoli prediligendo la grinta e il carattere del collettivo, e proprio in questo modo ha messo in difficoltà la Roma“.

E poi ha aggiunto: “E’ ovvio che se perdi giocatori del calibro di Vlahovic e Torreira le difficoltà possono esserci, a maggior ragione se vengono sostituiti da nomi come Jovic e Cabral che ci hanno messo un po’ a carburare. Il momento comunque è positivo per la Fiorentina, l’importante è non farsi prendere da facili entusiasmi. Brekalo e Castrovilli? Quando vieni da un periodo in cui non hai giocato, collezionare minuti è il miglior metodo per recuperare la forma. Capisco però anche l’allenatore, che in partite delicate come queste preferisce andare sul sicuro”.