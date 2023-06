Bruni: “Italiano ha imparato dai suoi errori, la Fiorentina commetterà meno errori in difesa. Conference League? La eviterei”

L’ex giocatore della Fiorentina Luciano Bruni ha parlato così a Radio Toscana delle ultime voci di mercato: “Nzola secondo me è un buon giocatore e potrebbe fare al caso della Fiorentina. Certo, non stiamo parlando di un attaccante più forte di Jovic o Cabral e secondo me non lo sarebbe nemmeno Retegui. Ha fatto qualche apparizione in Nazionale, ha segnato, però anche lui è una scommessa. Può succedere che esploda oppure che si riveli un flop”.

E poi ha aggiunto: “Chi mi ha impressionato molto invece è Dia. E’ veloce, dinamico, combatte, però bisogna stare attenti a non snaturarlo perché non è una punta centrale. Trovare attaccanti forti comunque non è facile, quelli che ci sono costano troppo. Italiano? Può imparare dai suoi errori a livello difensivo, secondo me ne prenderà meno di gol come quelli subiti quest’anno”.

Infine sulla questione Conference League: “Per la Juventus è la coppa del nonno, però anche per la Fiorentina secondo me direbbe poco. Certo può essere utile se vai avanti, anche per far giocare qualche seconda linea, però comporta dei sacrifici che eviterei volentieri”.