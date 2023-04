Bruni: “Su Amrabat alla fine aveva ragione Iachini. I giovani non vanno bruciati, ma con loro serve anche un po’ di coraggio”

L’allenatore ed ex Fiorentina Luciano Bruni ha parlato così a Radio Toscana del momento della squadra viola: “Nel calcio a volte si danno giudizi affrettati, sia in negativo sia in positivo. Oggi Italiano e la sua squadra stanno facendo un ottimo percorso, meglio di così credo che i tifosi non possano chiedere. Castrovilli play? Può farlo tranquillamente anche se si potrebbe pensare che non sia il suo ruolo. Ma pensate ad Amrabat: quando Iachini lo schierava regista tutti lo criticavano, e invece poi ha avuto ragione perché tutt’oggi il marocchino gioca in quel ruolo”.

E poi sui giovani ha aggiunto: “I club che hanno la seconda squadra sono fortunati, la Juventus per esempio sta facendo giocare con continuità ragazzi come Fagioli e Miretti. Ogni società può scegliere la sua strategia, se tenere i giovani oppure mandarli a fare esperienza. Certo, va bene non bruciarli però bisogna avere anche un po’ di coraggio nel lanciarlo. Barak? Ha cominciato in sordina, ora invece è tornato quel giocatore che splendeva a Verona e si sta rivelando un ottimo acquisto”.