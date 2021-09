Bruno: “Allegri e Mourinho non sanno dare un’identità alle loro squadre, Italiano alla Fiorentina invece…”

L’ex difensore Pasquale Bruno, nel corso della puntata di ieri notte di “Tiki Taka”, ha criticato aspramente Allegri e Mourinho per l’assenza di gioco di Juventus e Roma, facendo di contro i complimenti ad Italiano e alla sua Fiorentina:

“Gli unici che non sanno impostare una squadra sono Allegri e Mourinho. Sono grandi gestori e se gli dai grandi calciatori vincono. Quando devono dare un’identità alla squadra, non sono capaci. La Juventus è inguardabile, la Roma mezz’ora nel derby è stata inguardabile. Vedi giocare la Fiorentina, Italiano ha dato un’identità alla squadra, idem Sarri alla Lazio. Gasperini in questo è al top mondiale. Gli unici che non ci sono riusciti sono loro due, senza grandi campioni, hanno trovato queste difficoltà”.