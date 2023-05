Bruno Astori a FN: “A Roma ho vissuto un’esperienza indimenticabile. Giocatori e tifosi sono sempre straordinari nel ricordare Davide”

Nel corso dell’intervista concessa a Fiorentinanews.com Bruno Astori, fratello di Davide, ha raccontato le emozioni della finale di Coppa Italia giocata dalla Fiorentina e le sue sensazioni in vista di quella di Conference League a Praga:

Dopo la finale di Coppa Italia i giocatori sono andati sotto la curva dei tifosi viola, Venuti in particolare con la bandiera dedicata a Davide. Che emozione è stata?

“Lorenzo l’ho sentito anche ieri sera, con lui c’è un rapporto di assoluta stima reciproca. A Roma ero presente con tutta la mia famiglia, è stata un’esperienza indimenticabile per l’atmosfera che la Fiesole ha portato all’Olimpico. I ragazzi hanno fatto una partita fantastica, uscendo a testa altissima contro un avversario di primissimo ordine come l’Inter, non per niente finalista di Champions League. Ho smesso di stupirmi dei gesti dei ragazzi e della curva verso Davide, ogni volta che ne hanno l’occasione dimostrano tutto il loro affetto in maniera straordinaria. Peraltro anche gli esponenti della Curva Fiesole, con cui ormai ho un rapporto che va oltre il calcio, saranno presenti alla cena di beneficienza di mercoledì organizzata dalla nostra associazione”.

Che sensazioni ha, invece, in vista della finale di Conference League?

“E’ il secondo tentativo per portare un trofeo a Firenze, incrociamo le dita. Sono sicuro che la Fiorentina potrà fare molto bene. Mi hanno invitato a Praga, sto cercando di organizzarmi per andare ma se non ci riuscirò ovviamente vedrò la partita a casa, sostenendo i ragazzi e soffrendo con loro”.